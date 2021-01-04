Відпочинок під час пандемії: куди та за яких умов можуть їхати українці
Нові враження від подорожей у 2021 році отримати все ще складно. Торік для українців була відкрита вся планета, вибір відпочинку залежав від бюджету та бажання. Однак цієї зими коронавірус вніс свої корективи.
Різдвяні ярмарки у Європі та левова частка океанської екзотики для усіх "під замком". Але українці знаходять вихід – детальніше у матеріалі 24 каналу.
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► Сонячні країни
З топових відкритих напрямків для людей, які хочуть багато сонця взимку, турагенти рекомендують:
- Єгипет;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Занзібар;
- Домінікану;
- Мальдіви.
У цих країнах українські туристи можуть відпочивати лише за наявності негативного результату ПЛР-тесту.
► Ціна
Чим екзотичніша країна, тим дорожче обійдеться відпочинок.
"Єгипет – найдешевший, від 600 (доларів – 24 канал) за 2 дорослих", – розповіла директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва.
► Нові правила відпочинку
Коронавірус вплинув навіть на відпочинок:
- у кожному готелі дистанція між шезлонгами;
- шведський стіл тепер заховний за склом – персонал сам видає їжу;
- столові прилади запаковані;
- прибирають ще ретельніше;
- усюди – температурний скринінг;
- на рецепції можуть додатково попросити результати ПЛР-тесту.
Слід бути готовим, що за межами готелю, як і у всьому світі, масковий режим. І не усюди вдасться прогулятися, адже діють карантинні обмеження.
Та ж Домінікана – у них після 17:00 комендантська година. Тобто після 17:00 ви не вийдете за територію на вулицю,
– сказав віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.
Відкриті для українців країни
Танзанія
До карантинних обмежень можуть додатися інші незручності. У Танзанії українцям слід зважати на брак номерів та велику кількість росіян.
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Річ у тім, що там не так багато готелів, а через те, що країна приймає росіян, для яких відкрито ще менше кордонів, вони масово летять саме на Занзібар.
Шрі-Ланка
Ще один напрямок – Шрі-Ланка, проте там також брак готелів.
Мексика
Чекають на наших туристів і в Мексиці. Однак варто врахувати, що прямого авіасполучення з Україною немає.
Туреччина
Насолоджуватись відпусткою можна й ближче – у турецькому Стамбулі.
"На вихідні діє локдаун. Немає вже цих вихідних у Стамбулі, коли всі їхали туди, адже все зачинено, місцеві не виходять на вулицю. Без масок в Туреччині на вулиці також не виходять", – розповіла Ніколаєва.
Прихильники засніжених схилів сміливо можуть відкрити для себе гірськолижну Туреччину, яка раніше губилася на фоні Альп та Андорри.
Болгарія
На екстремальні курорти запрошує і Болгарія, проте цей напрямок поки недостатньо досліджений українськими туристами.
Гірськолижні курорти в Україні
У топі залишаються і наші Карпати. Тут сезон у самому розпалі, здоровенні черги на підйомники та аншлаг у готелях.
Ціни у Буковелі піднялися на 30 – 40%, ажіотаж. Приблизно 95% підйомників зайняті, якщо трішки далі – можна щось знайти. На Драгобраті ціни залишились ті ж самі, піднімати не планують,
– зазначив представник турагенції Дмитро Биба.
Попри прийдешній локдаун, гірськолижні курорти в Україні будуть працювати. Говорив про це головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
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На його думку, під час катання на лижах неможливо заразитися, та ще й це розвантажить мегаполіси. Ресторани працюватимуть на виніс, готелі годуватимуть сніданками, а лазні та басейни будуть зачинені. Проте хвилює і погода.
На Драгобраті трішки випало снігу, але для катання його недостатньо, в Буковелі штучний сніг,
– зауважив Биба.
Міжміське та міжнародне авіа, авто та залізничне сполучення буде відкритим. Якщо все ж таки надумали за кордон – не забудьте про страховий поліс, який може покрити витрати на ізоляцію та лікування.
Також, можна оформити нову послугу – страховку від невиїзду, яка спрацює у випадку "ковідних форс-мажорів". Туроператор зобов'язаний запропонувати вам нові напрямки.
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