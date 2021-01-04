Нові враження від подорожей у 2021 році отримати все ще складно. Торік для українців була відкрита вся планета, вибір відпочинку залежав від бюджету та бажання. Однак цієї зими коронавірус вніс свої корективи.

Різдвяні ярмарки у Європі та левова частка океанської екзотики для усіх "під замком". Але українці знаходять вихід – детальніше у матеріалі 24 каналу.

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► Сонячні країни

З топових відкритих напрямків для людей, які хочуть багато сонця взимку, турагенти рекомендують:

Єгипет;

Об'єднані Арабські Емірати;

Занзібар;

Домінікану;

Мальдіви.

У цих країнах українські туристи можуть відпочивати лише за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

► Ціна

Чим екзотичніша країна, тим дорожче обійдеться відпочинок.

"Єгипет – найдешевший, від 600 (доларів – 24 канал) за 2 дорослих", – розповіла директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва.

► Нові правила відпочинку

Коронавірус вплинув навіть на відпочинок:

у кожному готелі дистанція між шезлонгами;

шведський стіл тепер заховний за склом – персонал сам видає їжу;

столові прилади запаковані;

прибирають ще ретельніше;

усюди – температурний скринінг;

на рецепції можуть додатково попросити результати ПЛР-тесту.

Слід бути готовим, що за межами готелю, як і у всьому світі, масковий режим. І не усюди вдасться прогулятися, адже діють карантинні обмеження.

Та ж Домінікана – у них після 17:00 комендантська година. Тобто після 17:00 ви не вийдете за територію на вулицю,

– сказав віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

Відкриті для українців країни

Танзанія

До карантинних обмежень можуть додатися інші незручності. У Танзанії українцям слід зважати на брак номерів та велику кількість росіян.

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Річ у тім, що там не так багато готелів, а через те, що країна приймає росіян, для яких відкрито ще менше кордонів, вони масово летять саме на Занзібар.

Шрі-Ланка

Ще один напрямок – Шрі-Ланка, проте там також брак готелів.

Мексика

Чекають на наших туристів і в Мексиці. Однак варто врахувати, що прямого авіасполучення з Україною немає.

Туреччина

Насолоджуватись відпусткою можна й ближче – у турецькому Стамбулі.

"На вихідні діє локдаун. Немає вже цих вихідних у Стамбулі, коли всі їхали туди, адже все зачинено, місцеві не виходять на вулицю. Без масок в Туреччині на вулиці також не виходять", – розповіла Ніколаєва.

Прихильники засніжених схилів сміливо можуть відкрити для себе гірськолижну Туреччину, яка раніше губилася на фоні Альп та Андорри.

Болгарія

На екстремальні курорти запрошує і Болгарія, проте цей напрямок поки недостатньо досліджений українськими туристами.

Гірськолижні курорти в Україні

У топі залишаються і наші Карпати. Тут сезон у самому розпалі, здоровенні черги на підйомники та аншлаг у готелях.

Ціни у Буковелі піднялися на 30 – 40%, ажіотаж. Приблизно 95% підйомників зайняті, якщо трішки далі – можна щось знайти. На Драгобраті ціни залишились ті ж самі, піднімати не планують,

– зазначив представник турагенції Дмитро Биба.

Попри прийдешній локдаун, гірськолижні курорти в Україні будуть працювати. Говорив про це головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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На його думку, під час катання на лижах неможливо заразитися, та ще й це розвантажить мегаполіси. Ресторани працюватимуть на виніс, готелі годуватимуть сніданками, а лазні та басейни будуть зачинені. Проте хвилює і погода.

На Драгобраті трішки випало снігу, але для катання його недостатньо, в Буковелі штучний сніг,

– зауважив Биба.

Міжміське та міжнародне авіа, авто та залізничне сполучення буде відкритим. Якщо все ж таки надумали за кордон – не забудьте про страховий поліс, який може покрити витрати на ізоляцію та лікування.

Також, можна оформити нову послугу – страховку від невиїзду, яка спрацює у випадку "ковідних форс-мажорів". Туроператор зобов'язаний запропонувати вам нові напрямки.