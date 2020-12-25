Ukraїner представив заключне відео серії "Рідний Крим", створеної спільно з Українським інститутом. У ньому герої усіх історій діляться спогадами та роздумами про півострів, який змушені були залишити через окупацію Криму Росією у 2014 році.

Команда Ukraїner відшукала їхні рідні місця у Криму та показала у віртуальній реальності, щоб кожен перенісся у куточки, з якими пов’язані найприємніші спогади з Кримом.

Зверніть увагу Кулеба розповів, коли запустять Кримську платформу та як вона працюватиме

Серед учасників проєкту – режисери Ахтем Сеітаблаєв та Олег Сенцов, співачка Джамала, один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв.

Окупація Кримського півострова не була раптовою

Росія довго готувалася інформаційно та політично і, скориставшись шансом у момент переобрання влади на початку 2014 року, таки наважилася окупувати Крим.

Відтоді колись перспективний туристичний регіон почав перетворюватися на полігон для російських військових. У Криму досі залишаються тисячі противників окупації, з якими російська влада систематично бореться.

У тисяч кримчан забрали рідний дім

На материковій частині України залишаються тисячі кримчан, що вже 7 років не мають можливості потрапити додому.

Серія "Рідний Крим" нагадує про долі людей після окупації, порушення прав людини, переслідування в Криму.

Спогади відомих кримчан про рідний півострів: дивіться відео Ukraїner

Важливо! Ukraїner звертається до всіх, хто на умовах збереження анонімності хотів би поширити свої фотографічні спогади про Крим. Якщо ви зафіксували історичні моменти окупації або живете в Криму і фіксуєте те, що там відбувається зараз, поділіться своїм Кримом з усім світом.