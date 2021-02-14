Відомі імена трьох загиблих воїнів, які підірвалися на Донбасі

У районі Новолуганського на Донбасі 14 лютого загинули троє військових. Чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Чоловіки підірвалися під час переміщення в районі Новолуганського. За попередніми даними, вони мали перевірити несення служби та замінити співслужбовців на вогневих позиціях.

Важливо Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на Донбас

Через травми, несумісні з життям, загинули троє військових:

капітан Олександр Войтенко (1974 року народження),

(1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження),

(1987 року народження), старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Бійці від отриманих травм загинули на місці.

Що відомо про загибель українських бійців 14 лютого

За попередніми даними, трагедія сталася приблизно о 10:00 в районі Новолуганського.

Троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення, несумісні з життям.

та отримали поранення, несумісні з життям. Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас.

На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Таран та Хомчак повинні встановити всі обставини загибелі українських військовослужбовців.