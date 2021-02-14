Відомі імена трьох загиблих воїнів, які підірвалися на Донбасі

14 лютого 2021 , 16:10
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Джерело:

Офіс Президента

У районі Новолуганського на Донбасі 14 лютого загинули троє військових. Чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Чоловіки підірвалися під час переміщення в районі Новолуганського. За попередніми даними, вони мали перевірити несення служби та замінити співслужбовців на вогневих позиціях.

Важливо Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на Донбас

Через травми, несумісні з життям, загинули троє військових:

  • капітан Олександр Войтенко (1974 року народження),
  • солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження),
  • старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Бійці від отриманих травм загинули на місці.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і знайомим загиблих воїнів. Вічна пам'ять!

Що відомо про загибель українських бійців 14 лютого

  • За попередніми даними, трагедія сталася приблизно о 10:00 в районі Новолуганського.
  • Троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення, несумісні з життям.
  • Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас.
  • На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
  • Таран та Хомчак повинні встановити всі обставини загибелі українських військовослужбовців.
Важливо! Від початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули вже 11 українських захисників. Детальніше читайте тут.