Відомі імена трьох загиблих воїнів, які підірвалися на Донбасі
У районі Новолуганського на Донбасі 14 лютого загинули троє військових. Чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Джерело:Офіс Президента
Чоловіки підірвалися під час переміщення в районі Новолуганського. За попередніми даними, вони мали перевірити несення служби та замінити співслужбовців на вогневих позиціях.
Важливо Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на Донбас
Через травми, несумісні з життям, загинули троє військових:
- капітан Олександр Войтенко (1974 року народження),
- солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження),
- старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).
Бійці від отриманих травм загинули на місці.
Що відомо про загибель українських бійців 14 лютого
- За попередніми даними, трагедія сталася приблизно о 10:00 в районі Новолуганського.
- Троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та отримали поранення, несумісні з життям.
- Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку терміново прибути на Донбас.
- На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
- Таран та Хомчак повинні встановити всі обставини загибелі українських військовослужбовців.
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