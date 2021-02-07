Відомі імена військових, що загинули внаслідок вибуху на Донбасі

14:47

На Донбасі поблизу населеного пункту Новомихайлівка троє військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Двоє з них загинули. Відомо, що цими героями були старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний.