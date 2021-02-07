На Донбасі поблизу населеного пункту Новомихайлівка троє військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Двоє з них загинули. Відомо, що цими героями були старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний.

Третій військовослужбовець перебуває у лікарні. Раніше На Донбасі підірвалися українські військові: 2 загинули, ще 1 зазнав поранення Під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули,

– з сумом повідомили у батальйоні. Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих воїнів. Новина доповнюється...