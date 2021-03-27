Відомі імена усіх бійців, які загинули під Шумами: фото

Ворожий обстріл на Донбасі поблизу Шумів 26 березня забрав життя 4 українських захисників. Окупанти вбили Сергія Гайченка, Максима Абрамовича, Сергія Барнича та Сергія Коваля.

Що відомо про військових, які віддали своє життя за Україну, – читайте далі.

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Сергій Гайченко

На фейсбук-сторінці Раївської сільської ради повідомили про загибель 27-річного старшого солдата Сергія Гайченка. Він народився у селі Михайлівка, що на Дніпропетровщині.

Військову службу за контрактом Гайченко розпочав ще у 2015 році у Київському окремому Президентському полку України.

У 2019 році його знов призвали на військову службу.

Служив на посаді командира бойової машини – командира гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.



Сергій Гайченко загинув під Шумами / Фото з соцмереж

Сергій Барнич

Міський голова Калуша Андрій Найда написав, що під час обстрілів 26 березня під Шумами загинув 47-річний український захисник Сергій Барнич.

У грудні 2020 року військовий був нагороджений грамотою Калуського міського голови та медаллю "За гідність та патріотизм".



Сергій Барнич загинув на Донбасі / Фото з соцмереж

Напередодні стало відомо, що 26 березня на Донбасі загинули 43-річний підполковник Сергій Коваль та 26-річний старший сержант Максим Абрамович.

Максим Абрамович

Про смерть Максима Абрамовича з Дубровців повідомили на сайті Рівненської ОДА. За попередньою інформацією, загиблого поховають 30 березня.

У 2017 році військовий підписав 3-річний контракт на службу в ЗСУ. До 2020 року брав участь у бойових діях на Донбасі.

Згодом він ще раз підписав контракт і повернувся у свою частину.

Абрамович отримав Відзнакою Президента України "Учасник АТО" та медаллю "За звитягу та вірність".



Максим Абрамович загинув під час обстрілів під Шумами / Фото з соцмереж

Сергій Коваль

У військовій частині А2641 повідомили, що одним із загиблих під Шумами, є їхній побратим – 43-річний підполковник Коваль Сергій Васильович.

Кадровий офіцер, випускник Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту/

Пройшов шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв.

Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС.



Сергій Коваль загинув 26 березня / Фото з соцмереж

Обстріл під Шумами: що відомо