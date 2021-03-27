Відомі імена усіх бійців, які загинули під Шумами: фото

Ворожий обстріл на Донбасі поблизу Шумів 26 березня забрав життя 4 українських захисників. Окупанти вбили Сергія Гайченка, Максима Абрамовича, Сергія Барнича та Сергія Коваля.
Що відомо про військових, які віддали своє життя за Україну, – читайте далі.
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Сергій Гайченко
На фейсбук-сторінці Раївської сільської ради повідомили про загибель 27-річного старшого солдата Сергія Гайченка. Він народився у селі Михайлівка, що на Дніпропетровщині.
- Військову службу за контрактом Гайченко розпочав ще у 2015 році у Київському окремому Президентському полку України.
- У 2019 році його знов призвали на військову службу.
- Служив на посаді командира бойової машини – командира гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.
Сергій Гайченко загинув під Шумами / Фото з соцмереж
Сергій Барнич
Міський голова Калуша Андрій Найда написав, що під час обстрілів 26 березня під Шумами загинув 47-річний український захисник Сергій Барнич.
- У грудні 2020 року військовий був нагороджений грамотою Калуського міського голови та медаллю "За гідність та патріотизм".
Сергій Барнич загинув на Донбасі / Фото з соцмереж
Напередодні стало відомо, що 26 березня на Донбасі загинули 43-річний підполковник Сергій Коваль та 26-річний старший сержант Максим Абрамович.
Максим Абрамович
Про смерть Максима Абрамовича з Дубровців повідомили на сайті Рівненської ОДА. За попередньою інформацією, загиблого поховають 30 березня.
- У 2017 році військовий підписав 3-річний контракт на службу в ЗСУ. До 2020 року брав участь у бойових діях на Донбасі.
- Згодом він ще раз підписав контракт і повернувся у свою частину.
- Абрамович отримав Відзнакою Президента України "Учасник АТО" та медаллю "За звитягу та вірність".
Максим Абрамович загинув під час обстрілів під Шумами / Фото з соцмереж
Сергій Коваль
У військовій частині А2641 повідомили, що одним із загиблих під Шумами, є їхній побратим – 43-річний підполковник Коваль Сергій Васильович.
- Кадровий офіцер, випускник Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту/
- Пройшов шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв.
- Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС.
Сергій Коваль загинув 26 березня / Фото з соцмереж
Обстріл під Шумами: що відомо
- Російські окупаційні війська прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів. 4 військовослужбовців загинули, ще 2 отримали поранення.
- Стан постраждалих бійців – середній та тяжкий. Обоє мають осколкові та кульові поранення. Зараз вони перебувають у лікарні в Харкові.
- Володимир Зеленський оголосив, що невдовзі проведе розмови з усіма лідерами країн "нормандської четвірки" через загострення на Донбасі.
- Журналіст Юрій Бутусов зауважив, що російські війська активізувалися на цій території після ротації 503 батальйону морської піхоти.
- Ворог неодноразово гатив по цих позиціях Збройних сил України. Тому Бутусов припустив, що агресор може піти у наступ саме у цій ділянці.