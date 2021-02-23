У понеділок, 22 лютого, на Донбасі поблизу Авдіївки загинув воїн бригади старший солдат Сергій Петраускас. У героя залишилися дружина, син і донька.

Причиною загибелі військового став обстріл із ручного протитанкового гранатомета з боку російських окупантів.

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З сумом повідомляємо, що 22 лютого внаслідок обстрілу із ручного протитанкового гранатомета російськими окупантами українських позицій поблизу Авдіївки загинув воїн бригади старший солдат Сергій Сігітасович Петраускас,

– мовиться у повідомленні.

У 72-гій механізованій бригаді розповіли, що Петраускас народився у місті Ічня на Чернігівщині.

"Проходив військову службу в Ічнянському районному військовому комісаріаті, а в липні 2017 року підписав контракт та став воїном 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців", – повідомила пресслужба "Чорних Запорожців".

В офіційній заяві також мовиться, що "командування та особовий склад 72 ОМБр імені Чорних Запорожців висловлює щирі співчуття рідним, близьким, бойовим побратимам та друзям воїна".

Вічна слава Герою, який віддав найцінніше – своє життя за Україну,

– підсумували "Чорні Запорожці"



Сергій Петраускас / 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Що відомо про загибель Петраускаса