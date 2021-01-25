Пропаганда Путіна проти росіян: чи відновляться в Росії протести за Навального

Після масових протестів у Росії 23 січня путінський режим перейшов до нових методів пропаганди з залученням дітей. Все, аби дискредитувати протестний рух за опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: 24 канал

Журналіст та автор блогу "Теории заговора" Олексій Печій вирішив проаналізувати останні події, як сколихнули Російську Федерацію.

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На ютуб-каналі 24 каналу відбудеться стрім, де журналіст спробує відповісти на головні питання – як Путін зомбує росіян лякалками, чи буде продовження протестів і найголовніше – як нам, українцям, реагувати на протести в сусідній Росії. Все це в прямій трансляції о 20:00 – не пропустіть!

Дивіться пряму трансляцію з Олексієм Печієм про події в Росії на 24 каналі:

Протести в Росії: що про це відомо