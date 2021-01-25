Пропаганда Путіна проти росіян: чи відновляться в Росії протести за Навального
Після масових протестів у Росії 23 січня путінський режим перейшов до нових методів пропаганди з залученням дітей. Все, аби дискредитувати протестний рух за опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: 24 канал
Журналіст та автор блогу "Теории заговора" Олексій Печій вирішив проаналізувати останні події, як сколихнули Російську Федерацію.
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На ютуб-каналі 24 каналу відбудеться стрім, де журналіст спробує відповісти на головні питання – як Путін зомбує росіян лякалками, чи буде продовження протестів і найголовніше – як нам, українцям, реагувати на протести в сусідній Росії. Все це в прямій трансляції о 20:00 – не пропустіть!
Дивіться пряму трансляцію з Олексієм Печієм про події в Росії на 24 каналі:
Протести в Росії: що про це відомо
- Олексій Навальний повернувся до Росії 17 січня через майже пів року після отруєння у Томську. Однак його затримали одразу в аеропорту і відвезли до поліцейського відділку у підмосковних Хімках.
- Менше ніж через 16 годин після затримання над ним провели суд. Його закрили під вартою на 30 діб.
- Після цього 23 січня Росією прокотилися масові антиурядові протести. Хвиля демонстрацій накрила безліч великих міст країни, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.
- Одразу після початку демонстрацій силовики почали затримувати протестувальників. Вони били людей кийками та заводили до автозаків. За підрахунками правозахисників, всього затримали майже 4 тисячі осіб, що стало історичним рекордом.
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