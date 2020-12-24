Камін схвалив проєкт закону про відновлення великої приватизації. Це дозволяє здійснити низку підготовчих і організаційних заходів перед безпосереднім продажем об'єктів. Для держави це означає не тільки наповнення бюджету, а й зростання інвестицій, створення робочих місць і розвиток регіонів.

В цьому переконує Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. В ефірі 24 каналу він розповів, які переваги для країни з цього законопроєкту та чи не буде зловживання корупцією.

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Велика приватизація означає зняття обмеження на продаж низки об'єктів:

5 ТЕЦ,

3 обленерго,

підприємства "Більшовик",

Одеського припортового заводу,

Об'єднаної гірничо-хімічної компанії,

"Президент-готелю".

За словами міністра, зараз дохід склав 2, 5 мільярдів гривень і провели понад 400 успішних аукціонів на об'єкти малої приватизації.

Попит на об'єкти є. Тому і хочемо розморозити велику приватизацію у 2021 році. За умови підтримки, такий план наступного року може перевищити 12 мільярдів гривень,

– наголосив Петрашко.

Про ризики корупції

У суспільства завжди виникають побоювання, що з приватизацією надходження до бюджету припиняться. Втім, як запевнив міністр, частина ТЕЦ та обленерго вже були частково приватизовані державною, не отримуючи при цьому дивідендів чи прибутку.

"Приватизація дасть можливість бізнесу нормально працювати, наповнюючи бюджет. Водночас якщо об'єкти перебувають у спільній власності дають більше можливостей для зловживання корупцією серед чиновників", – пояснив Петрашко.

Втім, практика показала, що державна власність на більшість стратегічних об'єктів є менше ефективною. Є перелік тих підприємств, які ніколи не приватизують. Крім того, є масові ризики та корупційні скандали, з якими важко боротись.

Більше – дивіться у відео: міністр про проєкт щодо відновлення великої приватизації