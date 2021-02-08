Тест на єдність, – Кулеба про те, чи стане безвіз серйозним викликом для ЄС

Під час пандемії коронавірусу світ має пройти відразу 2 тести. Один з них – на доступ до вакцини. Інший тест перевірить людство на готовність до відновлення мобільності.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Актуально Зеленський виступив на форумі "Україна 30" щодо коронавірусу: відео

Що Кулеба сказав про вакцину

Глава МЗС вдячний усім світовим друзям, які співпрацюють з Україною у питаннях постачання вакцини.

Зараз вже помітно, що дипломати майстерно балансують "війну за вакцини з необхідністю допомагати найближчому партнеру".

Що Кулеба сказав про безвіз

Другим тестом для нас є, зокрема, повноцінне функціонування безвізу між Україною та Євросоюзом.

Важливо, щоб не було вигаданих штучних обмежень для контролю над пересуванням.

Окрім того, варто зрозуміти, чи не запровадять додаткові складнощі та процедури.

Це стане для людства тестом на єдність.

Що ще сказав Кулеба

Рішення про введення паспортів вакцинації від коронавірусу є поспішним. Глава МЗС побоюється штучного контролю над кордонами.

Питання мобільності, те як воно буде вирішено, буде індикатором, чи не залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть встановлені нові обмеження для згортання мобільності,

– наголосив посадовець.

Кулеба погоджується, що певний контроль має бути. Однак дуже важливо, щоб він не був штучним. Це відкине світ далеко назад. Навіть далі, аніж це зробила пандемія коронавірусу.