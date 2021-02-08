Тест на єдність, – Кулеба про те, чи стане безвіз серйозним викликом для ЄС

Джерело:24 канал
Під час пандемії коронавірусу світ має пройти відразу 2 тести. Один з них – на доступ до вакцини. Інший тест перевірить людство на готовність до відновлення мобільності.
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
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Рішення про введення паспортів вакцинації від коронавірусу є поспішним. Глава МЗС побоюється штучного контролю над кордонами.
Питання мобільності, те як воно буде вирішено, буде індикатором, чи не залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть встановлені нові обмеження для згортання мобільності,
– наголосив посадовець.
Кулеба погоджується, що певний контроль має бути. Однак дуже важливо, щоб він не був штучним. Це відкине світ далеко назад. Навіть далі, аніж це зробила пандемія коронавірусу.