Тест на єдність, – Кулеба про те, чи стане безвіз серйозним викликом для ЄС

8 лютого 2021 , 13:36
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Джерело:

24 канал

Під час пандемії коронавірусу світ має пройти відразу 2 тести. Один з них – на доступ до вакцини. Інший тест перевірить людство на готовність до відновлення мобільності.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба виступив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

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Що Кулеба сказав про вакцину

  • Глава МЗС вдячний усім світовим друзям, які співпрацюють з Україною у питаннях постачання вакцини.
  • Зараз вже помітно, що дипломати майстерно балансують "війну за вакцини з необхідністю допомагати найближчому партнеру".

Що Кулеба сказав про безвіз

  • Другим тестом для нас є, зокрема, повноцінне функціонування безвізу між Україною та Євросоюзом.
  • Важливо, щоб не було вигаданих штучних обмежень для контролю над пересуванням.
  • Окрім того, варто зрозуміти, чи не запровадять додаткові складнощі та процедури.
  • Це стане для людства тестом на єдність.

Що ще сказав Кулеба

Рішення про введення паспортів вакцинації від коронавірусу є поспішним. Глава МЗС побоюється штучного контролю над кордонами.

Питання мобільності, те як воно буде вирішено, буде індикатором, чи не залишимося ми в рамках вільного світу, чи під приводом пандемії будуть встановлені нові обмеження для згортання мобільності,
– наголосив посадовець.

Кулеба погоджується, що певний контроль має бути. Однак дуже важливо, щоб він не був штучним. Це відкине світ далеко назад. Навіть далі, аніж це зробила пандемія коронавірусу.