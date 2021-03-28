Перемовини Китаю та США показали дипломатичну напругу між країнами, водночас Пекін не збирається йти на поступки. Через спалах COVID-19 багато регіонів України опинилися у червоній зоні, це може мати негативні наслідки для бізнесу.

Актуальні та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень – до вашої уваги.

До теми США назвали санкції Китаю безпідставними

Дипломатична напруга між Вашингтоном і Пекіном

Президент США провів масштабну пресконференцію, частина якої була присвячена зовнішньополітичним викликам. У відповідному питанні Джо Байден звернув увагу саме на відносини Сполучених Штатів Америки та Китаю, водночас він назвав ситуацію у світі у 2021 році війною демократій проти автократій.

Що відбувається з відносинами Китаю та США: дивіться відео

Загроза економіці через COVID-19

Основою економіки, яка створює 60% ВВП, 7 мільйонів робочих місць та приблизно 40% податкових надходжень вважають малий та середній бізнес. Водночас деякі експерти зауважили, що у 2021 році, в умовах карантинних обмежень, загроза для галузі може мати неприємні для країни наслідки.

Загроза українській економіці через локдаун: дивіться відео

Складна ситуація з коронавірусом в Києві

Після потрапляння столиці до червоної зони епідеміологічної небезпеки, кількість інфікованих щодня збільшувалася. Окрім того, частіше почали госпіталізовувати дітей та молодь. У лікарнях Києва заповнені майже всі ліжкомісця.

Ситуація з кількістю ліжкомісць у лікарнях Києва напружена: дивіться відео

Звільнення чиновників через скандали

Застарілих корумпованих чиновників Володимир Зеленський зазвичай звільняв зі скандалом. З посад йшли як посадовці вищого рангу, так і представники близького оточення президента.

Як президент змінював свою команду: дивіться відео

Початок боротьби влади проти впливу олігархів

Приблизно за 2 місяці на засіданнях Ради національної безпеки та оборони ухвалили низку резонансних рішень, щодо санкцій проти окремих політиків також. Тож останні рішення РНБО можуть свідчити про втілення деолігархізації від президента.

Боротьба уряду проти олігархів: дивіться відео