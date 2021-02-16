Відмовились служити в російській армії: у Криму засудили 13 людей

16 лютого 2021 , 18:41
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Джерело:

Кримська правозахисна група

У січні 2021 року правозахисники зафіксували 13 нових справ та 13 вироків щодо жителів окупованого Криму за відмову служити в армії Росії. Це найбільша кількість за місяць від часів анексії.

Стаття, за якою засудили кримчан, передбачає до 2 років ув'язнення.

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Вироки кримчанам винесли у так званих "судах"

  • "Кіровський районний суд";
  • "Ленінський районний суд Севастополя";
  • Гагарінський районний суд Сімферополя";
  • "Бахчисарайський районний суд";
  • "Центральний районний суд Сімферополя";
  • "Красноперекопський районний суд"
  • "Радянський районний суд";
  • "Нижньогірський районний суд".

Скільки загалом "справ" відкрили

Станом на кінець січня в Криму вже відкрили 176 кримінальних "справ" за ухилення від служби в російській армії, які передали на розгляд у так звані "суди".

Вироки оголосили стосовно 168 справ, ще 8 – розглядають.

Зверніть увагу! Росія в жовтня 2020 року у Криму вкотре оголосила призов до армії. Міністерство закордонних справ України висловило протест.