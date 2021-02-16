Відмовились служити в російській армії: у Криму засудили 13 людей

Джерело:Кримська правозахисна група
У січні 2021 року правозахисники зафіксували 13 нових справ та 13 вироків щодо жителів окупованого Криму за відмову служити в армії Росії. Це найбільша кількість за місяць від часів анексії.
Стаття, за якою засудили кримчан, передбачає до 2 років ув'язнення.
До теми Як Україна наближає деокупацію Криму: заява представника Зеленського на півострові
Станом на кінець січня в Криму вже відкрили 176 кримінальних "справ" за ухилення від служби в російській армії, які передали на розгляд у так звані "суди".
Вироки оголосили стосовно 168 справ, ще 8 – розглядають.Зверніть увагу! Росія в жовтня 2020 року у Криму вкотре оголосила призов до армії. Міністерство закордонних справ України висловило протест.