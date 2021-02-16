У січні 2021 року правозахисники зафіксували 13 нових справ та 13 вироків щодо жителів окупованого Криму за відмову служити в армії Росії. Це найбільша кількість за місяць від часів анексії.

Стаття, за якою засудили кримчан, передбачає до 2 років ув'язнення. До теми Як Україна наближає деокупацію Криму: заява представника Зеленського на півострові Вироки кримчанам винесли у так званих "судах" "Кіровський районний суд";

"Ленінський районний суд Севастополя";

Гагарінський районний суд Сімферополя";

"Бахчисарайський районний суд";

"Центральний районний суд Сімферополя";

"Красноперекопський районний суд"

"Радянський районний суд";

"Нижньогірський районний суд". Скільки загалом "справ" відкрили Станом на кінець січня в Криму вже відкрили 176 кримінальних "справ" за ухилення від служби в російській армії, які передали на розгляд у так звані "суди". Вироки оголосили стосовно 168 справ, ще 8 – розглядають. Зверніть увагу! Росія в жовтня 2020 року у Криму вкотре оголосила призов до армії. Міністерство закордонних справ України висловило протест.