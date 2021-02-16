Відмовились служити в російській армії: у Криму засудили 13 людей
У січні 2021 року правозахисники зафіксували 13 нових справ та 13 вироків щодо жителів окупованого Криму за відмову служити в армії Росії. Це найбільша кількість за місяць від часів анексії.
Джерело:Кримська правозахисна група
Стаття, за якою засудили кримчан, передбачає до 2 років ув'язнення.
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Вироки кримчанам винесли у так званих "судах"
- "Кіровський районний суд";
- "Ленінський районний суд Севастополя";
- Гагарінський районний суд Сімферополя";
- "Бахчисарайський районний суд";
- "Центральний районний суд Сімферополя";
- "Красноперекопський районний суд"
- "Радянський районний суд";
- "Нижньогірський районний суд".
Скільки загалом "справ" відкрили
Станом на кінець січня в Криму вже відкрили 176 кримінальних "справ" за ухилення від служби в російській армії, які передали на розгляд у так звані "суди".
Вироки оголосили стосовно 168 справ, ще 8 – розглядають.
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