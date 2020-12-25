Різдво за західним обрядом 25 грудня відзначають у всьому світі. Однак через пандемію COVID-19 традиційний формат суттєво змінився.

Жорсткі карантинні обмеження змусили переглянути століттями усталені ритуали і масштаби святкування. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Актуально Вперше за століття: у столиці Різдва скасували масове святкування

Як святкують в США

Сотні людей з усього Нью-Йорка збираються на зустрічі біля знакової міської ялинки в Рокфеллер-центрі. Утім карантинні обмеження все ж нагадують про себе.

Для того, щоб наблизитися до неї, потрібно відстояти чергу. Людям дозволяють заходити лише невеликими групами для сімейних фото, а також – на кілька хвилин.

Проте жителі Нью-Йорка все одно не відмовляються від щорічної традиції.

Нам доводиться з обережністю проводити зустрічі з сім'єю. Діти знають, що я та мій чоловік входимо до групи ризику,

– розповіла жителька Нью-Йорка Сюзанна Роуз.

Водночас мешканці Сіетла були найбільше занепокоєні тим, що під час святкування Різдва в умовах пандемії не зможуть побачитися з рідними, проте цього не сталося.

Різдво в Австралії

Деякі традиції вдається зберегти навіть в умовах пандемії. Австралійці традиційно відсвяткували Різдво на пляжах – з родинами, як це роблять щороку.



Австралійці відсвяткували Різдво на пляжах / Скриншот з відео

Проте посилені карантинні вимоги таки зачепили тих, хто святкував у приміщеннях. Так, відвідати церковні служби люди змогли, але зі значними обмеженнями. Відповідні карантинні заходи під час богослужінь стосувалися:

кількості людей;

дотримання соціальної дистанції;

використання захисних масок.

Німеччина в умовах локдауна

Німці святкові дні проводять на жорсткому карантині – більшість громадських закладів зачинені. Різдво традиційно святкують з ярмарками та фестивалями.

Проте у 2020 році скасували багато розважальних заходів. Алкоголь в громадських місцях – за новими правилами, теж під забороною. Навіть у сімейних зустрічах діє обмеження щодо кількості родичів.

Зазвичай ми святкуємо у моїх батьків, великою сім'єю. Якби не пандемія, то зібралися б понад 10 людей. Це перше Різдво, яке святкую інакше,

– сказала жителька Мюнхена Біллі Фуус.

Святкові обмеження в Угорщині

Водночас Угорщина послабила обмеження напередодні свят – скасували навіть комендантську годину. Це дало змогу сотням людей взяти участь у нічній месі в Будапешті.



Угорщина послабила карантинні обмеження / Скриншот з відео

Однак церкви продовжують зберігати обмеження щодо кількості відвідувачів."Упродовж року ми спілкувалися між собою лише онлайн, тож прагнемо хоч якоїсь соціалізації", – жителька Будапешта Діана Сабо.

Пандемія у 2020 році вперше так сильно вдарила по святкових традиціях і родинних планах на зимові канікули. У кожній країні люди, найімовірніше, у Новорічну ніч будуть бажати саме подолання вірусу і відновлення життя у звичному форматі.