Після акції під ОП: українці стали менше підтримувати протести за Стерненка

Кількість українців, які підтримують акції за Сергія Стерненка, зменшується: 23% за протести, натомість 43% – проти. Щодо пошкодженої будівлі Офісу Президента, люди переконані, що відмивати її повинні самі учасники акції.

Про ставлення українців до акції у підтримку Стерненка, а також пошкодження будівлі Офісу Президента, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Як українці ставляться до акції за Стерненка

43% опитаних не підтримують протести у підтримку Сергія Стерненка;

23% підтримують, однак не хочуть брати у них участь;

4% і підтримують, і готові брати участь;

байдуже до них ставляться 21% опитаних.

За 3 тижні зросла кількість тих, хто не підтримує акції.



Як опитані ставляться до акцій за Стерненка / Інфографіка "Рейтингу"

Скільки опитаних чули та підтримують акцію 20 березня

74% чули про акцію на підтримку Стерненка, під час якої пошкодили будівлю Офісу Президента. Зокрема, 34% – багато, 40% – щось чули.

Чверть нічого не знає про це.

Підтримали дії протестувальників лише 14%, не підтримали – 70%.

Чи підтримують українці акцію 20 березня / Інфографіка "Рейтингу"

Як українці пропонують покарати за витівку

65% вважають, що потрібно учасників акції, які пошкодили будівлю Офісу Президента, заставити прибрати або ж сплатити компенсацію за нанесені збитки;

20% за те, щоб завести проти них кримінальні справи, аж до ув'язнення;

лише 9% за те, щоб не реагувати на це.



Як пропонують покарати за пошкодження будівлі ОП / Інфографіка "Рейтингу"

Що відомо про опитування? Його протягом 23 – 24 березня провела група "Рейтинг". Шляхом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 респондентів віком від 18 років з усієї України, окрім тимчасово окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Протест під Офісом Президента 20 березня: головне

Мирний протест під ОП у підтримку Стерненка переріс у погром. Активісти розбили вікна будівлі, обмалювали її фарбами та закидали її фаєрами.

Одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Йому висунули обвинувачення у хуліганстві.

Згодом бійця "Азову" Євгена Строканя відправили під цілодобовий домашній арешт.

Ще одну підозру оголосили організатору протесту Сергію Філімонову. Наразі повідомлення про підозру отримали вже 5 людей.

В ОП кажуть, що своїми діями учасники акції завдали збитків на 2 мільйони гривень.

Як виглядав Офіс Президента після протестів: дивіться відео