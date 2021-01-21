Від четверга, 21 січня, в Україні розпочинається відлига. Однак українцям доведеться миритися з сильним вітром. На Заході рятувальники навіть оголосили про жовтий рівень небезпеки.

В Україну прямує тепла повітряна маса. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Йде нова повітряна тепла маса, холод упиратиметься, тому може посилюватися вітер – закутуйте шию щільніше,

– застерегла Діденко.

На всій території України відбувається перехід від морозів до потепління. Середня температура у четвер, 21 січня, у країні – +6 градусів тепла. Майже у всіх областях розпочалася відлига.

У яких областях найскладніша ситуація

Найсильніші пориви вітру синоптики прогнозують у західних регіонах. Там оголосили про жовтий рівень небезпеки. Мовиться про такі області: