Чи відкриє ЄС свої кордони у 2021 році: відповідь Кулеби
Пандемія коронавірусу створила у світі "фестиваль паніки та істерики". Однак як тільки Україна стабілізує ситуацію та впишеться у критерії безпеки Євросоюзу, безвізовий режим діятиме без перешкод.
Внаслідок пандемії навіть країни Шенгену закрили свої кордони одна для одної. Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю Obozrevatel.
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Це не особливе якесь ставлення до українців – це загальна політика, зумовлена винятково страхом перед поширенням коронавірусу в Європейському Союзі,
– наголосив Кулеба.
Ключовим фактором для ЄС є динаміка захворюваності на території країни.
Що ще сказав Кулеба
- За словами глави МЗС, коли розпочнеться туристичний сезон, лібералізація візових вимог стане об’єктивною реальністю.
- Представники туристичного бізнесу перейдуть до діалогу з владою, адже їм потрібно буде заробляти гроші.
- Кулеба також заявив, що імунологічні паспорти – це наразі лише теоретична дискусія. Нею керують насамперед емоції.
- Глава МЗС України сподівається на цивілізовані рішення, які дозволять гарантувати безпеку туристів під час подорожей.
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