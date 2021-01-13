Пандемія коронавірусу створила у світі "фестиваль паніки та істерики". Однак як тільки Україна стабілізує ситуацію та впишеться у критерії безпеки Євросоюзу, безвізовий режим діятиме без перешкод.

Внаслідок пандемії навіть країни Шенгену закрили свої кордони одна для одної. Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю Obozrevatel.

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Це не особливе якесь ставлення до українців – це загальна політика, зумовлена винятково страхом перед поширенням коронавірусу в Європейському Союзі,

– наголосив Кулеба.

Ключовим фактором для ЄС є динаміка захворюваності на території країни.

Що ще сказав Кулеба

За словами глави МЗС, коли розпочнеться туристичний сезон, лібералізація візових вимог стане об’єктивною реальністю.

Представники туристичного бізнесу перейдуть до діалогу з владою, адже їм потрібно буде заробляти гроші.

Кулеба також заявив, що імунологічні паспорти – це наразі лише теоретична дискусія. Нею керують насамперед емоції.