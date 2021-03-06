Спосіб контролю влади: як відкриті дані змінюють Україну та світ

Міжнародний день відкритих даних запровадили ще у 2010 році. Дата проведення кожного року змінюється, але традиційно залишається десь у діапазоні між груднем та березнем. У 2021 році Open Data Day по всьому світі відзначають 6 березня. Ми поговорили з експертом та дізналися, як змінилася сфера відкритих даних в Україні.

Ще донедавна сфера відкритих даних здавалася чимось незвичним та дивним, а при словосполученні "відкриті дані" на думку спадали лише запилені архіви. Втім, часи змінюють і зараз відкриті дані – це те, без чого не може нормально функціонувати ні держава, ні бізнес, ні звичайні громадяни.

Цікаво Україна дебютувала в рейтингу відкритості даних Open Data Maturity

Як змінилася сфера відкрити даних в Україні

Євген Поремчук, експерт з електронного врядування, засновник ІТ-компанії BWN GROUP, голова ГО "Електронна республіка", каже, що дані – це нова нафта 21 сторіччя, адже це предмет бартеру підприємців та валюта дипломатів.

Для України – це (Міжнародний день відкритих даних , – ред.)насправді заслужене свято, бо за останні роки наша країна показує високі результати у відкритті державної інформації,

– каже Поремчук.

Євген Поремчук / Фото з архіву героя

Дійсно, у грудні 2020 року Європейський портал даних (EDP) опублікував звіт Open Data Maturity Report 2020 про рівень розвитку сфери відкритих даних. Україна вперше брала учать у цьому рейтингу та увійшла до переліку країн, які швидко розвиваються (Fast-trackers), разом з Італією, Нідерландами, Німеччиною, Словенією, Фінляндією і Швецією.

Набравши 2 180 балів із 2 600 можливих, Україна посіла 17 місце в рейтингу, продемонструвавши "рівень зрілості" сфери відкритих даних на рівні 84%, при цьому середній "показник зрілості" сфери у Європі становить 78%. Загалом, за всіма показниками Україна продемонструвала вищі результати, ніж у середньому по Європі.

За що Україна отримала бали:

Державна політика (554 бали, або 85%). Аналізувалась відповідність законодавства міжнародним стандартам, державна стратегія щодо розвитку сфери відкритих даних на національному та місцевих рівнях, а також те, які ініціативи впроваджуються для розвитку навичок держслужбовців, що працюють із даними.

(554 бали, або 85%). Аналізувалась відповідність законодавства міжнародним стандартам, державна стратегія щодо розвитку сфери відкритих даних на національному та місцевих рівнях, а також те, які ініціативи впроваджуються для розвитку навичок держслужбовців, що працюють із даними. Єдиний державний вебпортал відкритих даних (569 балів, або 88%). Дослідники високо оцінили функціонал національного порталу відкритих даних, його розвиток, частоту оновлень та рівень його використання.

(569 балів, або 88%). Дослідники високо оцінили функціонал національного порталу відкритих даних, його розвиток, частоту оновлень та рівень його використання. Вплив відкритих даних у різних сферах: економічна, державне урядування, соціальна, екологічна (550 балів, або 85%).

(550 балів, або 85%). Якість даних, що публікуються на порталі, їх відповідність до міжнародного DCAT-AP стандарту (492 бали, або 78%). За цим критерієм Україна продемонструвала вищу оцінку, ніж середній рівень у країнах ЄС, який становить 76%.

Україна у рейтингу відкритих даних / Скріншот з Open Data Maturity Report 2020

Чому сфера відкритих даних важлива

Євген Поремчук пояснив, що все це означає для простого українця. Так, за підрахунками експертів, близько 5 мільйонів українців щомісяця використовують сервіси на основі відкритих даних. Утім, статистика не каже, скільки з них здогадуються про те, що ці сервіси – на основі відкритих даних.

Між тим, саме на основі OpenData працюють мобільні додатки "Автономери України", "Пошук по авто номеру", "Авто инфо" та інші, які дозволяють миттєво знайти всю інформацію за номером автомобіля (фото, інформацію про викрадення, технічні характеристики тощо), мобільний додаток "Штрафи UA", додатки з кадастровими картами, мобільні додатки та сервіси для моніторингу судових рішень, перевірки ліків ("Ліки контроль" від МОЗ), сервіс перевірки забрудненості річок "Чиста Вода",

– говорить Поремчук.

Він додає, що таких сервісів уже сьогодні достатньо багато – від загальнонаціональних до місцевих, на кшталт "Відкритого е-квитка Житомира" чи "Зелений Кропивницький". Також цікаво, що станом на сьогодні більшість рішень – саме рішення для громадян чи розроблені громадськими активістами.

Відкриті дані можуть допомогти як у повсякденному житті, так і для ведення бізнесу / Фото Unsplash

Як можуть допомогти відкрити дані

Як ми вже зазначили, завдяки відкритим даним українці мають доступ до великого пласта інформації: починаючи від заторів на дорогах та закінчуючи реєстрацією того чи іншого препарату. Наприклад, зараз українці можуть забезпечити себе від економічних злочинів та шахрайства, скориставшись сервісами YouControl, OpenDataBot, щоб перевірити людей та компанії, з якими вони планують працювати. Разом з тим на практиці можна використати відкриті дані й для власного бізнесу.

Євген Поремчук каже, що оброблені відкриті дані – це продукт, який користується попитом. Ці дані (та вашу роботу над ними) можна візуалізувати в додатку чи сервісі та, відповідно, монетизувати. Головне – додана вартість, яку в них ви вкладаєте.

За допомогою відкритих даних можна убезпечитися від шахраїв / Фото Unsplash

Наприклад, український сервіс перевірки контрагентів YouControl використовує відкриті дані для формування досьє компаній і бере плату за доступ до таких досьє, в котрих структуровано та систематизовано інформацію з безлічі розрізнених джерел,

– наводить приклад експерт.

Також можна розвивати власний бізнес, використовуючи відкриті дані. Відкриті дані – величезне і безкоштовне джерело інформації, що допоможе покращити бізнес-процеси в компанії. Наприклад, британський рітейлер TESCO використовує загальнодоступну інформацію про погоду для створення погодинних моделей попиту, що позитивно позначається на операційній ефективності бізнесу та оптимізації запасів.

Сьогодні відкриті дані в Україні – бізнес-інструмент, інструмент боротьби з корупцією та спосіб контролю влади, забезпечення її прозорості; це – стимул для розвитку економіки та інструмент інтеграції в європейський простір, адже, банально, ЄС активніше працює з відкритими урядами,

– підсумував Поремчук.