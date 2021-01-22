Під час отримання відкату з ковідного фонду затримали 22 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА. За виділення 1 мільйону 230 тисяч гривень для купівлі життєво необхідних важким хворим кисневих апаратів чиновник нібито вимагав 10% відкату.

Про викриття чиновника на гарячому під час отримання другої частини грошей повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора. Згідно з офіційними даними, посаду керівника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА обіймає Микола Суслик.

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Наразі службовцю вже повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди чиновником в особливо великому розмірі.

Що відомо про відкати під час закупівель для ковідних хворих на Житомирщині

Як стверджують слідчі, Суслик нібито вимагав гроші у директора однієї з житомирських комунальних лікарень.

За 10% від суми він обіцяв зголоситися на виділення 1,2 мільйона для купівлі вкрай необхідних пацієнтам кисневих концентраторів.

Виділення коштів на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду "ковідних" лікарень, передбачено постановою Кабінету Міністрів України №1099 від 11.11.2020 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2",

– підкреслили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці заздалегідь знали про наміри чиновника незаконно отримати гроші. Тому для документації злочину вони слідкували за тим, як йому спочатку передали 51 тисячу гривень. А от після отримання 72 тисяч його вже затримали. Сталося це безпосередньо у приміщення обласного департаменту.

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.