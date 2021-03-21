Життя Медведчука після санкцій та найбільший шпигунський скандал в Україні – відео тижня

Джерело:24 канал
Віктор Медведчук, не чекаючи допомоги від свого кума Володимира Путіна, самотужки рушив оскаржувати санкції проти своєї сім'ї у Верховному суді. Затримання бойовиків компанії "Вагнер" у Білорусі перетворюються в найбільший шпигунський скандал в історії України.
Найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень – до вашої уваги.
Зверніть увагу Найсмішніші меми тижня: борщ від Саші Грей, лайка Арестовича і Путін-убивця
19 лютого Рада національної безпеки й оборони наклала персональні санкції проти депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Кум Путіна вирішив їх оскаржувати у Верховному суді, водночас його кличуть на допити у ДБР та СБУ.
Як змінилось життя Віктора Медведчука: дивіться відео
Затримання вагнерівців в мінському санаторії стає найбільшим шпигунським скандалом в історії України. Однак Офіс Президента вперто замовчує це питання. Така поведінка влади дивує команду Bellingcat, яка зайнялася розслідуванням цієї справи.
Як Bellingcat розслідує затримання вагнерівців у Білорусі: дивіться відео
Рада національної безпеки і оборони України заявила, що влада перевірить, кому належать національні надра і як ці люди отримали ліцензії на право ними користуватись. Ще за часів президента-втікача Віктора Януковича почався справжній бум на привласнення родовищ.
Кому належать українські надра: дивіться відео
На міському кладовищі Івано-Франківська починає бракувати місць, адже щодня ховають десятки людей. У міській ритуальній службі побоюються, що до початку вересня цвинтар може бути повністю заповнений.
Проблема з місцями на кладовищі Івано-Франківська: дивіться відео
Від початку весни російські бойовики перейшли до заборонених калібрів. Окупанти цілять в українських військових з мінометів, а також заміновують поля.
Ситуація на Донбасі: дивіться відео