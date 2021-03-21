Віктор Медведчук, не чекаючи допомоги від свого кума Володимира Путіна, самотужки рушив оскаржувати санкції проти своєї сім'ї у Верховному суді. Затримання бойовиків компанії "Вагнер" у Білорусі перетворюються в найбільший шпигунський скандал в історії України.

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Життя кума Путіна після санкцій

19 лютого Рада національної безпеки й оборони наклала персональні санкції проти депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Кум Путіна вирішив їх оскаржувати у Верховному суді, водночас його кличуть на допити у ДБР та СБУ.

Як змінилось життя Віктора Медведчука: дивіться відео

Український "Вагнергейт"

Затримання вагнерівців в мінському санаторії стає найбільшим шпигунським скандалом в історії України. Однак Офіс Президента вперто замовчує це питання. Така поведінка влади дивує команду Bellingcat, яка зайнялася розслідуванням цієї справи.

Як Bellingcat розслідує затримання вагнерівців у Білорусі: дивіться відео

Виклик олігархам від РНБО

Рада національної безпеки і оборони України заявила, що влада перевірить, кому належать національні надра і як ці люди отримали ліцензії на право ними користуватись. Ще за часів президента-втікача Віктора Януковича почався справжній бум на привласнення родовищ.

Кому належать українські надра: дивіться відео

Брак місця на цвинтарі Івано-Франківська

На міському кладовищі Івано-Франківська починає бракувати місць, адже щодня ховають десятки людей. У міській ритуальній службі побоюються, що до початку вересня цвинтар може бути повністю заповнений.

Проблема з місцями на кладовищі Івано-Франківська: дивіться відео

Загострення на Донбасі

Від початку весни російські бойовики перейшли до заборонених калібрів. Окупанти цілять в українських військових з мінометів, а також заміновують поля.

Ситуація на Донбасі: дивіться відео