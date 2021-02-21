Жінка замерзла насмерть в полі, критична ситуація з COVID-19 на Прикарпатті – відео тижня

В Україні протягом кількох тижнів вирує негода і тримається критично низька температура. На Волині жінка замерзла насмерть посеред поля, коли поверталася додому. Найгірша ситуація з COVID-19 наразі в Івано-Франківську. Понад тиждень там фіксують рекордну кількість нових випадків.

Найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень – до вашої уваги.

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Смертельні наслідки негоди

Внаслідок ускладнення погодних умов деякі села залишалися знеструмленими протягом кількох днів, а жертвами морозів стали 4 людини. Зокрема, на Волині 41-річна річна жінка замерзла просто посеред поля, яким йшла, бо хотіла скоротити дорогу додому.

Жертвами негоди стали 4 українців: дивіться відео

Зростання кількості нових випадків COVID-19 на Прикарпатті

Від початку пандемії в Івано-Франківську наразі найгірша ситуація. За лютий 2021 року в області реєстрували в 4 рази більше хворих щоденно, ніж у попередні місяці. Завантаженість лікарень зросла з 33% до 77%. Щодня бригадами скеровується на стаціонарне лікування від 80 до 120 пацієнтів.

Івано-Франківщина не справляється самостійно з COVID-19: відео

Як менше платити за електроенергію

Фахівці радять комплексно підходити до економного споживання електроенергії. Насамперед необхідно замінити лампи на енергоощадні. А пральна машина може використовувати менше електроенергії, якщо обирати режими з мінімальною температурою прання.

Як навчитися економно споживати електроенергію: дивіться відео

Перший в Україні мобільний госпіталь

В Івано-Франківській області вживають максимальних заходів стримання та протидії COVID-19. Зокрема, облаштовують перший в Україні мобільний госпіталь. Шпиталь розгортають на базі Богородчанської райлікарні, її вже перепрофільовують у монолікарню – винятково для пацієнтів із коронавірусом.

На Прикарпатті розгортають мобільний шпиталь: дивіться відео

Депутати хочуть легалізувати цивільну зброю

У січні 2021 року в парламенті зареєстрували 2 законопроєкти, які мають дозволити використання цивільної зброї. Водночас самі українці по-різному реагують на легалізацію вогнепалів. Одні вважають, що це може трагічно закінчитись. Інші ж підтримають таку ініціативу.

Як українці ставляться до легалізації зброї: дивіться відео