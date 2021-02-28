В Україну прибула вакцина, скандал з директорами на Рівненщині – відео тижня

Вакцина від COVID-19 прибула в Україну з Індостану 23 лютого 2021 року. ЇЇ розвантажили і почали розподілити по областях. На Рівненщині директорів 12 сільських шкіл звинувачують у розтраті державних коштів. Посадовці нібито провели надто дорогий інтернет у навчальні заклади.

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В Україну прибула вакцина

Перша партія препарату подолала довгий шлях: вантаж летів з Індії, із зупинкою в Стамбулі. Об 11:20 борт приземлився в аеропорту Бориспіль. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що разом з вакциною доставили шприци для ін'єкції і бокси для їхньої безпечної утилізації.

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Скандал на Рівненщині

Директорів 12 сільських шкіл звинуватили в тому, що вони нібито провели надто дорогий інтернет у навчальні заклади. Тепер вони мають повернути державі майже 2,5 мільйони гривень. Крім цього, ще й можуть потрапити за ґрати.

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Політичне небуття для Медведчука

Після Тараса Козака Рада національної безпеки і оборони України наклала обмеження і на Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Їм дали 3 роки під санкціями за фінансування тероризму. Це "вдарить" по їхньому приватному життю.

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Збільшення штрафів для водіїв

В Україні сталося понад 160 тисяч аварій за 2020 рік. Зменшити невтішну статистику до 15% мають нові штрафи за порушення правил дорожнього руху, які ухвалила Верховна Рада. За відповідний законопроєкт проголосували 325 парламентарів.

Що зміниться для водіїв: дивіться відео

Як економлять мільярдери

Мільярдери з усього світу можуть легко придбати острів, на який полетять на власному літаку. Однак вони економлять на подорожах, їжі, та одязі. Зокрема, так робить Ілон Маск, Марк Цукерберг та Білл Гейтс.

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