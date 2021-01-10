Екологи пророкують Україні у 2021 році дедалі більше потепління клімату і зневоднення. За прогнозами вчених, уже за пів століття Київ може опинитися в субтропіках. З 8 січня в Україні стартував локдаун, який триватиме майже до кінця місяця. Через обмеження в містах не відчинилися магазини одягу, побутових товарів та книгарні.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Україну очікує масштабне глобальне потепління

Експерти наголошують, що найхолоднішою температурою взимку в Україні буде 5 градусів морозу. Це як зараз, наприклад, на південному узбережжі Криму, а Житомирщина може стати другою Сахарою. Крім цього, ріки міліють, ґрунти втратили родючість майже удвічі, адже вологи вкрай мало. Тож в Україні ледь не щороку – посуха.

Глобальне потепління насувається на світ: дивіться відео

Як Україна пережила перший день нового локдауну

Заклади у Львові попередили своїх постійних клієнтів про обмежувальні заходи. Відтак працюють з 8 січня лише на доставку або самовиніс. У Харкові новорічний ярмарок в центрі згорнули. Охочим відсвяткувати на площі Свободи післяріздвяні дні поки залишили з розваг лише фото на тлі ялинки, а також ковзанку.

В Україні з 8 січня почав діяти другий локдаун: дивіться відео

Люди з різних країн заспівали українські колядки онлайн

Фестиваль "Вертепфест", який щороку відбувається у Харкові, у 2021 році проходить в онлайн-форматі. Замість 5-тисячної ходи колядники з десятків міст і країн підняли зірки над своїми вертепами вдома. Подія хоч і проходила онлайн, та колядкобатл знову об'єднав регіони і навіть різні держави.

Традиційний різдвяний "Вертепфест" у 2021 проходив в онлайні: дивіться відео

Вакцинація проти COVID-19 набирає обертів у світі

Нові вакцини поступово отримують сертифікацію на використання. Держави закуповують великі обсяги препаратів і сподіваються якомога швидше покінчити з пандемією. Втім є цілий перелік держав, які не мають змоги оплатити вакцини проти коронавірусу.

Які проблеми виникли в країнах під час вакцинації проти COVID-19: дивіться відео

Закордонний відпочинок, доступний для українців в умовах пандемії

Нові враження від подорожей у 2021 році отримати все ще складно, адже коронавірус вніс свої корективи у планування відпочинку. Різдвяні ярмарки у Європі та левова частка океанської екзотики для всіх "під замком". Але українці таки знаходять вихід.

Куди та за яких умов можна поїхати відпочивати під час пандемії: дивіться відео