Тисячі українців ризикують залишитись без пенсій у тому вигляді, які вони є сьогодні. Адже у 2021 році змінюється система виплат. В українській кухні вирізняють 3 головні види борщу – червоний, зелений і холодний. Але способи приготування – унікальні в кожному регіоні.

Найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень – до вашої уваги.

Цікаво В Україну прибула вакцина, скандал з директорами на Рівненщині – відео тижня

Нова пенсійна система в Україні

У 2021 році в Україні змінюється пенсійна система. Відтепер українці без достатнього трудового стажу не зможуть отримати соціальні виплати. Адже держава платитиме лише ту пенсію, яка буде підтверджена записами в трудовій книжці.

Як змінюються виплати пенсій: дивіться відео

Автентичні рецепти приготування борщу

Червоний борщ – найпопулярніший та найрізноманітніший вид цієї страви. Існує безліч рецептів його приготування. Наприклад, на Галичині використовують буряковий квас, а також додають гриби й чорнослив. Традиційним для Львова вважають борщ без капусти, для Києва — з бараниною та яловичиною, для Полтави — на гусячому бульйоні.

Як готують борщ в різних регіонах України: дивіться відео

Унікальний квітник між багатоповерхівками

У Вінниці серед багатоповерхівок вирощують весняні квіти. Маловідоме місце вже має постійних відвідувачів, адже там не лише продають тюльпани, але і навчають правильно за ними доглядати. Облаштувала квітник вінничанка Тетяна Бесараб.

Як у Вінниці вирощують тюльпани між багатоповерхівками: дивіться відео

Зміна правил для фрілансерів

В Україні хочуть переписати Трудовий кодекс для фрілансерів. Кабінет Міністрів погодив нові правки в законах про працю, які діють ще з 1972 року. Уряд пропонує ввести так звані нульові договори, або договори з нефіксованим робочим часом.

Як Кабмін хоче змінити правила роботи для фрілансерів: дивіться відео

Оригінальний мотоцикл зі старих деталей

Олександр Баканов у Черкасах створив власний транспортний засіб. Колишній автомеханік змайстрував зі старих деталей оригінальний мотоцикл. Чоловік шукав деталі для свого витвору на барахолці та в гаражах друзів.

Як черкащанин власноруч змайстрував мотоцикл: дивіться відео