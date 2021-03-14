У М'янмі від початку масштабних протестів через військовий переворот загинули щонайменше 70 цивільних. Російська вакцина "Супутник V" потроху потрапляє в країни Європи, попри те, що на рівні ЄС препарат ще не затвердили.

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До слова ​Розстрілювали цивільних та медиків: ЄС відреагував на військові репресії у М'янмі

Криваві протести у М'янмі

У М'янмі щодня зростає кількість жертв під час масових демонстрацій, які почалися ще 4 лютого. Від початку масштабних протестів там загинули щонайменше 70 цивільних. Демонстрації спровокував переворот, вчинений військовиками на чолі з головнокомандувачем збройними силами країни Мін Ауном Хлаймом.

Протести у М'янмі: дивіться відео

Розбрат у Євросоюзі через "Супутник V"

Російська вакцина "Супутник V", попри свою сумнівну якість, поступово потрапляє до Європи. До прикладу, Угорщина та Словаччина дозволили використання препарату, хоча на рівні Євросоюзу його ще не затвердили.

Російська вакцина у Європі: дивіться відео

Об'єднання "Дубина"

Нардеп Олександр Дубінський, якого нещодавно вигнали із фракції "Слуга народу", створює міжфракційне об'єднання "Дубина – слуга українського народу". Більшість членів групи – "слуги народу" із так званої групи Ігоря Коломойського.

Яка мета об'єднання "Дубина": дивіться відео

Священник-блогер з Луганщини

Священник з Луганщини Володимир Маглен править служби і паралельно записує відеоблоги та подкасти. Отець вдома облаштував студію, де й записує відео та аудіо вітання для парафіян.

Священник Володимир Маглен записує відеоблоги: дивіться відео

Обставини вбивства 7-річної дівчинки

На Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову, яку шукали впродовж декількох днів сотні поліцейських, кінологи із собаками, волонтери та місцеві жителі. Батько дівчинки спростував версію, що у день зникнення донька чекала його на зупинці.

Коментарі про обставини вбивства 7-річної Марії Борисової: дивіться відео