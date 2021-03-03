Відео кнопкодавства за Шкарлета намагаються відновити, – Разумков

Джерело:"Цензор.НЕТ"
У Верховній Раді намагаються відновити відео, у якому зафіксовано процес голосування за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Саме тоді начебто сталося кнопкодавство.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що сервери з цим відео не були в управлінні парламенту. Але зараз ця ситуація вже змінилася.
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Спікер Разумков пояснив журналістам 2 березня, що відео процесу голосування за Шкарлета шукають – ба більше, його намагаються відновити після зникнення.
Його зараз намагаються відновити. Тому що ці сервери не перебували в управлінні Верховної Ради. Тобто, вони є власністю ВРУ, але були в Управлінні державної охорони,
– розповів глава Ради.
Нагадаємо, ще 16 лютого Управлінні держохорони заявили, що оприлюднення відео з голосуванням за Шкарлета не належить до їхньої компетенції. Мовляв, власником відео є Апарат Верховної Ради.
Чи може подібна ситуація зі зникненням відео повторитися? Разумков каже, що ні:
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