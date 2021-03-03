Відео кнопкодавства за Шкарлета намагаються відновити, – Разумков
У Верховній Раді намагаються відновити відео, у якому зафіксовано процес голосування за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Саме тоді начебто сталося кнопкодавство.
Джерело:"Цензор.НЕТ"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що сервери з цим відео не були в управлінні парламенту. Але зараз ця ситуація вже змінилася.
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Тривають пошуки відеодоказу ймовірного кнопкодавства за Шкарлета
Спікер Разумков пояснив журналістам 2 березня, що відео процесу голосування за Шкарлета шукають – ба більше, його намагаються відновити після зникнення.
Його зараз намагаються відновити. Тому що ці сервери не перебували в управлінні Верховної Ради. Тобто, вони є власністю ВРУ, але були в Управлінні державної охорони,
– розповів глава Ради.
Нагадаємо, ще 16 лютого Управлінні держохорони заявили, що оприлюднення відео з голосуванням за Шкарлета не належить до їхньої компетенції. Мовляв, власником відео є Апарат Верховної Ради.
Чи може подібна ситуація зі зникненням відео повторитися? Разумков каже, що ні:
- "Зараз ці сервери по камерах, які стоять у залі, перебувають в управлінні Верховної Ради. Якщо щось інше трапиться, то ми цю інформацію зможемо оперативно оприлюднити".
Що не так із призначенням Шкарлета главою Міносвіти
- 17 грудня 2020 року Верховна Рада голосувала за призначення Сергія Шкарлета повноцінним міністром освіти (раніше він був виконувачем обов'язків глави відомства). У підсумку рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.
- Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили порушення під час голосування – а саме, кнопкодавство. Зокрема, звернули увагу на депутата з "Опозиційної платформи – За життя" Григорія Суркіса.
- Голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Верховній Раді. Тобто, голосувати персонально, як того вимагає законодавство, він не міг.
- У січні 2021 року стало відомо, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу. Аж раптом лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з фактом кнопкодавства зникло.
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