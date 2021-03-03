У Верховній Раді намагаються відновити відео, у якому зафіксовано процес голосування за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Саме тоді начебто сталося кнопкодавство.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що сервери з цим відео не були в управлінні парламенту. Але зараз ця ситуація вже змінилася.

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Тривають пошуки відеодоказу ймовірного кнопкодавства за Шкарлета

Спікер Разумков пояснив журналістам 2 березня, що відео процесу голосування за Шкарлета шукають – ба більше, його намагаються відновити після зникнення.

Його зараз намагаються відновити. Тому що ці сервери не перебували в управлінні Верховної Ради. Тобто, вони є власністю ВРУ, але були в Управлінні державної охорони,

– розповів глава Ради.

Нагадаємо, ще 16 лютого Управлінні держохорони заявили, що оприлюднення відео з голосуванням за Шкарлета не належить до їхньої компетенції. Мовляв, власником відео є Апарат Верховної Ради.

Чи може подібна ситуація зі зникненням відео повторитися? Разумков каже, що ні:

"Зараз ці сервери по камерах, які стоять у залі, перебувають в управлінні Верховної Ради. Якщо щось інше трапиться, то ми цю інформацію зможемо оперативно оприлюднити".

Що не так із призначенням Шкарлета главою Міносвіти

17 грудня 2020 року Верховна Рада голосувала за призначення Сергія Шкарлета повноцінним міністром освіти (раніше він був виконувачем обов'язків глави відомства). У підсумку рішення підтримали мінімумом із необхідних голосів – 226.

Одразу після цього представники партії "Голос" заявили, що помітили порушення під час голосування – а саме, кнопкодавство. Зокрема, звернули увагу на депутата з "Опозиційної платформи – За життя" Григорія Суркіса.

Голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Верховній Раді. Тобто, голосувати персонально, як того вимагає законодавство, він не міг.

У січні 2021 року стало відомо, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження з цього приводу. Аж раптом лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відео з фактом кнопкодавства зникло.

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