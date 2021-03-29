Віддали Донбас без боротьби: чому перемога Аксьонова на Донеччині стала можливою

Після того, як вибори на 50-му окрузі у Донецькій області виграв (вже офіційно) громадянин Росії Андрій Аксьонов, бачу багато запитань: як могли мешканці округу обрати таку людину?

Віддали округ без боротьби: чому Аксьонов переміг

Що ж, давайте подивимося.

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Перший скрін – це результати виборів на тому ж 50-му окрузі у 2019 році. Тоді переміг мер Покровська Руслан Требушкін. Той же Аксьонов зайняв друге місце з 29%. Кандидат від "Слуги народу" – третє з результатом у 22%.



Відомості про підрахунок голосів виборців у виборчому окрузі № 50 у 2019 році / Скірн з фейсбук-сторінки Дениса Казанського

Другий скрін – результати виборів у 2021 році. Зверніть увагу, що ОПЗЖ зняла свого кандидата, чим і забезпечила Аксьонову перемогу. Але все одно за Аксьонова проголосувала майже та сама кількість виборців (мешканці Добропілля), що і у 2019 році. І лише через низьку явку, 29% перетворилися на 65%.

Відомості про підрахунок голосів виборців у виборчому окрузі № 50 у 2021 році / Скірн з фейсбук-сторінки Дениса Казанського

Зверніть увагу і на результат кандидата від "Слуги народу". Він посів ганебне 5 місце, після божевільної Шилової. Кампанії фактично не вів. Ніхто з депутатів чи авторитетних представників партії не приїхав його підтримати. Висунули просто хлопчика для биття, на якого було усім плювати.

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Якби за цей округ боролися, а з виборцями працювали – результати могли б бути іншими.

Два роки тому "СН" отримали тут високу підтримку. А тепер просто віддали округ без боротьби. Отже знову маємо замкнене коло. Донбас без боротьби віддають проросійским силам, а потім скаржаться, що "там одні сепаратисти". Так, регіон складний. Але ситуацію можна виправити, якщо працювати, а не домовлятися.