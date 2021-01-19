У режимі відеоконференції 19 січня відбулося засідання політичної та гуманітарної підгруп ТКГ. Зокрема, на ньому обговорили пересування населення через КПВВ та обмін полоненими.

Про порядок денний засідання у телеграм-каналі повідомила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Що обговорили на засіданні

Забезпечення пересування громадян України через КПВВ;

обмін полоненими;

опрацювання заходів у сфері зниклих безвісти;

український "План спільних дій".

Українська делегація наголосила, що одним з принципових питань роботи Гуманітарної підгрупи залишається визначення точок розвороту автобусів-човників. Вони мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ "Щастя".

Українська сторона звернулась із проханням до координатора ОБСЄ в Гуманітарній групі посла Фріша сприяти визначенню точок розвертання за допомогою координатора Підгрупи з безпеки Чевіка,

– підкреслила делегація.

Керівниця Гуманітарної підгрупи нардепка Галина Третьякова вкотре запропонувала російській стороні розблокувати процес обміну, а ОБСЄ – підтримати розблокування.

Під час засідання Політичної підгрупи її координатор посол П'єр Морель представив свій аналіз "Плану спільних дій" та зауважень російської сторони.

Українська делегація запропонувала Морелю розробити єдиний проєкт документу, до якого б увійшли пропозиції обох сторін та модератора від ОБСЄ.

Зверніть увагу! Ці питання стануть предметом подальшого розгляду під час загального засідання ТКГ 21 січня 2021 року.