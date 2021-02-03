Чергове засідання Тристоронньої контактної групи у режимі відеоконференції відбулось 3 лютого. Ситуацію на Донбасі цього разу обговорювали глави делегацій. Україна вкотре наголосила на необхідності відкриття КПВВ та звільнення утримуваних осіб.

Джерело: телеграм української делегації у ТКГ

Засідання відбулось у скороченому форматі, дебати не проводили через особисті причини спецпредставника ОБСЄ Хайді Ґрау.

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Замість Ґрау засідання проводив її заступник Ремі Дюфло. Сторони заслухали звіти координаторів робочих груп.

Заходи, на яких наполягає українська делегація:

збереження режиму припинення вогню,

безперешкодний доступ Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб,

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду,

фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про 4 нові ділянки розведення,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу моніторингової місії ОБСЄ до всієї території України.

Україна виконає усі технічні умови для роботи КПВВ

Представники України наголосили, що Київ виконає необхідні технічні умови для повноцінної роботи КПВВ "Щастя" та "Золоте".



Мова йде, зокрема, про надання урядом України автобусів-човників, що мають перевозити пасажирів через лінію розмежування та матеріального та технічного забезпечення їх роботи,

– сказано у повідомленні української делегації.

Також учасники ТКГ продовжують обговорення технічних умов, які дозволять відновити ремонт газорозподільної станції у Мар'їнці. Україна наголосила, що стурбована тим, що на окуповані території не пропускають представників МАГАТЕ.

Ситуація на Донбасі загострилась через так званий "форум" пропагандистів

Зазначимо, що раніше про те, що ситуація на Донбасі загострюється повідомив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Мовилось про проведення так званого "форуму" у Донецьку, у якому взяли активну участь російські пропагандисти та політики. Кравчук наполягав, що представники окупантів мають визначитись, кого саме вони представляють.