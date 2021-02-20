Володимир Зеленський провів робочу нараду, головною темою якої була стратегія реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крім того, президент України порушив питання розбудови національної безпеки.

Зеленський підкреслив, що встановлення миру та деокупація всіх територій України були одними з пріоритетів його передвиборчої кампанії.

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Головні тези з наради

Вже зараз Україна розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як пояснили в ОП, цей процес включатиме:

створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках,

поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму,

реінтеграцію дітей і молоді,

напрацювання механізмів розв'язання житлових проблем,

забезпечення інформаційного суверенітету,

доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.

Також під час наради говорили про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав-членів НАТО.

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Президент дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки. Зеленський також згадав і про зарплати військовослужбовців ЗСУ. Він наполягав на забезпеченні всіх категорій наших бійців високою заробітною платою та напрацюванні чіткої програми забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.

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Додатково на нараді розглянули розвиток стратегічних галузей промисловості. Володимир Зеленський поставив завдання: