Зеленський провів нараду щодо стратегії реінтеграції окупованих території: головні тези
Володимир Зеленський провів робочу нараду, головною темою якої була стратегія реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крім того, президент України порушив питання розбудови національної безпеки.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський підкреслив, що встановлення миру та деокупація всіх територій України були одними з пріоритетів його передвиборчої кампанії.
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Головні тези з наради
Вже зараз Україна розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як пояснили в ОП, цей процес включатиме:
- створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках,
- поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму,
- реінтеграцію дітей і молоді,
- напрацювання механізмів розв'язання житлових проблем,
- забезпечення інформаційного суверенітету,
- доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.
Також під час наради говорили про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав-членів НАТО.
Президент дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації ЗСУ зразками нової та якісно відремонтованої техніки. Зеленський також згадав і про зарплати військовослужбовців ЗСУ. Він наполягав на забезпеченні всіх категорій наших бійців високою заробітною платою та напрацюванні чіткої програми забезпечення житлом усіх військових, які цього потребують.
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Додатково на нараді розглянули розвиток стратегічних галузей промисловості. Володимир Зеленський поставив завдання:
- збільшити частку оборонного замовлення,
- покращити менеджмент у цій сфері,
- надати план розвитку космічної галузі.
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