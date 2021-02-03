Комітет з правової політики Верховної Ради розглядає кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України. Наразі є 3 вакантні позиції: двох суддів має затвердити і делегувати саме Верховна Рада.

Джерело: 24 канал

Позиція фракції "Голос" – однозначна: потрібно виконати рекомендації Венеційської комісії. Про це в ефірі повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

Зверніть увагу Судді КСУ отримують 300 тисяч щомісяця і вимагають доплат, – представник Зеленського

Чому "Голос" не подавала кандидатури

За його словами, спочатку необхідно змінити процедуру відбору суддів Конституційного Суду, незалежних експертів (українських і міжнародних). Лише після того можна дискутувати про зміну процедури та про підняття кворуму.

Фракція "Голос" не подавала своїх кандидатів на вакансії від Верховної Ради. Наразі наша позиція – спочатку змініть процедуру, зробіть її справді конкурсною, як це вимагає Конституція. І після того можна буде заповнювати вакансії,

– зазначив Юрчишин.

Нові судді виконуватимуть вказівки

Достеменно невідомо про доброчесність тих людей, які стають суддями КСУ. Як відзначив нардеп, скоріш за все нові судді просто виконуватимуть рекомендації з Банкової.

Зазначимо! У Центрі протидії корупції нарікають, що таке рішення Комітету вочевидь суперечить вимогам Конституції та останнім рекомендаціям Венеційської комісії, яка наголосила на необхідності реформи процедури відбору суддів.

"Насправді ще більшою політизацією яка є зараз, КСУ не витримає", – також сказав Юрчишин. Він додав, що присутність у юстиції суддів Зеленського – не зробить суд таким, до якого є довіра в суспільства. Конституційні судді України повинні бути політично незаангажованими.

Претенденти на вакансії суддів: хто вони