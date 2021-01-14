"Віцепрезидент" Єрмак вирішив зайняти нішу, яка звільнилась після бану Трампа в твітері – відреагував там на санкції США проти Дубінського і Ко.

В перекладі з "ламаної англійської" Єрмака на ламану українську Єрмака це так: "Для ясності – незалежно від партійної приналежності, ця адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання в вибори в США".

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021

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"Для ясності" хотілося б кілька уточнень:

1. "Ця адміністрація" – це американська чи українська?

2. Якщо все ж українська, то що означає "зробить все, що в її силах"? Це на фракції знову Дубінському скажуть "ай-яй-яй", як тоді, коли Дубінський хамив журналістам або розповідав, в який собачий рот і що конкретно він робить з головою Нацбанку? А потім лідери фракції традиційно віджартуються за нього в ефірах у відповідь на це питання? Чи є ще щось, що в силах зробити "ця адміністрація"?

3. Чому голова ОП, судячи з того, де і якою мовою зроблена заява, вважає за потрібне пообіцяти Америці, що депутат президентської фракції буде притягнутий до відповідальності, і не вважає за потрібне пообіцяти це українському суспільству?

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4. Заяву голови "цієї адміністрації" заскріншотили. Чекаємо, коли "ця адміністрація" почне робити "все, що в її силах", щоб притягнути до відповідальності Дубінського, Деркача і решти з санкційного списку, хто втручався у вибори в США, підігруючи росіянам.

Джерело: Facebook