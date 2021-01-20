Раніше київська блогерка назвала Росію улюбленою країною та анонсувала скаргу на офіцера Збройних сил Анатолія Штефана. Після цього від співпраці з нею відмовилася мережа "Алло".

Компанія відмовилася від співпраці з блогеркою

Офіційне повідомлення компанії "Алло" щодо припинення співпраці зі скандальною блогеркою оприлюднив у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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У компанії зазначили, що блогерка з нікнеймом di.rubens не працює та ніколи не працювала у них.

Вона залучалася як акторка організацією, яка займалася виготовленням рекламних роликів у мережі,

– зазначили в "Алло".

Там заявили, що наразі співпрацю з компанією та акторкою припинили.

Штефан також додав, що на його публікації щодо розвитку подій пов'язаних із блогеркою вже є багато скарг. Крім того, активно працюють ботоферми країни окупанта.



"Алло" припинило співпрацю зі скандальною блогеркою / Телеграм Анатолія Штірліца

Що цьому передувало

Раніше популярна блогерка TikTok з нікнеймом di.rubens зняла ролик на алеї Небесної Сотні.

Дівчина з Києва назвала Росію улюбленою країною.

Штефан не залишився осторонь і особисто відреагував на цю ситуацію. Він зазначив, що хоче запитати блогерку: "Україна чи Росія?", а також допомогти з придбанням квитка до місця її вибору. Та додав, що прагне зробити це після публічних пояснень дівчини на відео, яке набере понад 2,5 мільйони переглядів.

Після цього блогерка заявила, що подасть скаргу до Міноборони на Штефана. А у відомстві відповіли, що чекають на анонсовану скаргу.

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