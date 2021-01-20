Від співпраці зі скандальною київською блогеркою відмовилася мережа "Алло"
Раніше київська блогерка назвала Росію улюбленою країною та анонсувала скаргу на офіцера Збройних сил Анатолія Штефана. Після цього від співпраці з нею відмовилася мережа "Алло".
Компанія відмовилася від співпраці з блогеркою
Офіційне повідомлення компанії "Алло" щодо припинення співпраці зі скандальною блогеркою оприлюднив у телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
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У компанії зазначили, що блогерка з нікнеймом di.rubens не працює та ніколи не працювала у них.
Вона залучалася як акторка організацією, яка займалася виготовленням рекламних роликів у мережі,
– зазначили в "Алло".
Там заявили, що наразі співпрацю з компанією та акторкою припинили.
Штефан також додав, що на його публікації щодо розвитку подій пов'язаних із блогеркою вже є багато скарг. Крім того, активно працюють ботоферми країни окупанта.
"Алло" припинило співпрацю зі скандальною блогеркою / Телеграм Анатолія Штірліца
Що цьому передувало
- Раніше популярна блогерка TikTok з нікнеймом di.rubens зняла ролик на алеї Небесної Сотні.
- Дівчина з Києва назвала Росію улюбленою країною.
- Штефан не залишився осторонь і особисто відреагував на цю ситуацію. Він зазначив, що хоче запитати блогерку: "Україна чи Росія?", а також допомогти з придбанням квитка до місця її вибору. Та додав, що прагне зробити це після публічних пояснень дівчини на відео, яке набере понад 2,5 мільйони переглядів.
- Після цього блогерка заявила, що подасть скаргу до Міноборони на Штефана. А у відомстві відповіли, що чекають на анонсовану скаргу.
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