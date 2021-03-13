Від кулі ворожого снайпера біля Мар'їнки загинув український військовий

Джерело:фейсбук ОТУ "Схід"
В Україні – чергова непоправна втрата. 12 березня на Донбасі біля населеного пункту Мар'їнка загинув український військовослужбовець.
Несумісних із життям травм бійцю завдала куля, випущена ворожим снайпером. Про це розповіли у фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Зверніть увагу Військовий, якого смертельно поранили бойовики, був з Черкащини
12 березня 2021 року біля населеного пункту Мар'їнка (розташоване у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання сухопутних сил Збройних сил України "Схід") проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші.
Ворог обстріляв позиції українських захисників. На жаль, цього разу снайперський вогонь бойовиків забрав життя українського військовослужбовця – він зазнав поранень, несумісних із життям.Колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.