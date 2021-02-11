Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі

11 лютого 2021 , 11:16
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Джерело:

Українська делегація у ТКГ

Біля Горлівки 11 лютого близько 9:30 снайпер поранив українського бійця. Військовослужбовець був у важкому стані, медики боролись за його життя.

Під час евакуації боєць помер.

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Українська сторона направила відповідну ноту до місії ОБСЄ. Делегація України у Тристоронній контактній групі висловила щирі співчуття рідним загиблого.

Ще один поранений боєць

Окупанти прицільно обстрілювали позиції Операції об'єднаних сил і 10 лютого. Снайпер біля Пісок поранив українського військового. Бійця одразу госпіталізували.

Наразі за ним наглядають медики. Стан українського захисника – задовільний.

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