Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі

Джерело:Українська делегація у ТКГ
Біля Горлівки 11 лютого близько 9:30 снайпер поранив українського бійця. Військовослужбовець був у важкому стані, медики боролись за його життя.
Під час евакуації боєць помер.
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Українська сторона направила відповідну ноту до місії ОБСЄ. Делегація України у Тристоронній контактній групі висловила щирі співчуття рідним загиблого.
Окупанти прицільно обстрілювали позиції Операції об'єднаних сил і 10 лютого. Снайпер біля Пісок поранив українського військового. Бійця одразу госпіталізували.
Наразі за ним наглядають медики. Стан українського захисника – задовільний.