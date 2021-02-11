Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі
Біля Горлівки 11 лютого близько 9:30 снайпер поранив українського бійця. Військовослужбовець був у важкому стані, медики боролись за його життя.
Джерело:Українська делегація у ТКГ
Під час евакуації боєць помер.
До теми Бойовики на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ та поранили українського бійця
Українська сторона направила відповідну ноту до місії ОБСЄ. Делегація України у Тристоронній контактній групі висловила щирі співчуття рідним загиблого.
Ще один поранений боєць
Окупанти прицільно обстрілювали позиції Операції об'єднаних сил і 10 лютого. Снайпер біля Пісок поранив українського військового. Бійця одразу госпіталізували.
Наразі за ним наглядають медики. Стан українського захисника – задовільний.
Зрив перемир'я на Донбасі: що відомо
- У січні – лютому 2021 року проросійські бойовики все частіше прицільно обстрілюють військових Збройних сил України. Наприклад, за добу 10 лютого було 7 порушень "тиші".
- Від початку 2021 року на Донбасі загинуло вже 8 бійців.
- Українські військові змушені відповідати на постріли окупантів.
- До речі, глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на кожен постріл бойовиків треба відповідати пострілом, а не чекати, поки когось вб'ють чи поранять.
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