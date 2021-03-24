Від коронавірусу померла Ганна Липківська – відома журналістка

У Києві 24 березня померла відома журналістка, театрознавиця та викладачка Ганна Липківська. Життя жінки обірвалось через ускладнення коронавірусу.

Драматург Павло Ар'є сповістив про смерть журналістки та наголосив, що коронавірус забирає найкращих людей. Липківській було 54 роки.

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Як характеризують жінку

Театральний і кінокритик Олег Вергеліс зізнався, що не може повірити в у смерть Ганни. Він зазначив, що журналістка була доброю та порядною людиною.

Не стало Ані Липківської. Наслідки жахливої корони. Не віриться. І неможливо змиритися з трагічними обставинами цього жахливого часу,

– написав Вергеліс.

Критик також додав, що тексти Липківської у журналі "Український театр" у 80 – 90 роки були для нього кафедрою театральної критики.

Що відомо про Ганну Липківську