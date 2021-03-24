Від коронавірусу померла Ганна Липківська – відома журналістка
У Києві 24 березня померла відома журналістка, театрознавиця та викладачка Ганна Липківська. Життя жінки обірвалось через ускладнення коронавірусу.
Джерело:фейсбук Павла Ар'є
Драматург Павло Ар'є сповістив про смерть журналістки та наголосив, що коронавірус забирає найкращих людей. Липківській було 54 роки.
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Як характеризують жінку
Театральний і кінокритик Олег Вергеліс зізнався, що не може повірити в у смерть Ганни. Він зазначив, що журналістка була доброю та порядною людиною.
Не стало Ані Липківської. Наслідки жахливої корони. Не віриться. І неможливо змиритися з трагічними обставинами цього жахливого часу,
– написав Вергеліс.
Критик також додав, що тексти Липківської у журналі "Український театр" у 80 – 90 роки були для нього кафедрою театральної критики.
Що відомо про Ганну Липківську
- Липківська – це театрознавиця, кандидатка мистецтвознавства. Вона працювала у Київському інституті проблем сучасного мистецтва.
- За життя написала понад 400 публікацій щодо проблем театру. Публікувала їх в журналах "Український театр", "КіноТеатр", "Контрамарка".
- Також жінка є лауреаткою Премії в галузі театрознавства і театральної критики.
- Як режисерка вона поставила вистави "Що загубили ви у чужих снах", "Музика друга".
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