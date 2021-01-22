Щороку у День соборності, 16 січня, українці створюють живий ланцюг. Учасники акції об’єднують Правобережну та Лівобережну Україну. Таким чином вони нагадують про Акт Злуки між Українською Народною Республікою та Західно-Українською Народною Республікою. Однак у 2021 році через локдаун ініціатива відбулася у дещо зміненому форматі.

"Ланцюг Соборності" 2021 року: деталі

У цьому році акція пройшла віртуально. Однак усе ж вийшла на всеукраїнський рівень – об'єднала Україну від Києва до Сімферополя, що в окупованому Криму. За словами організаторів, саме тут її сьогодні роз'єднують. Про це мовиться на офіційному сайті ініціативи "Ланцюг соборності Київ – Сімферополь".

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Станом на 22:00 участь у акції взяли майже 40 тисяч людей, серед них – співачка Джамала та уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Аби приєднатися, слід було авторизуватися на сайті акції через соціальні мережі. У підсумку сформувався ланцюг із аватарок учасників, які метр за метром шикувалися на карті за маршрутом протяжністю 1 058 кілометрів.



Віртуальний ланцюг соборності 2021 / Скриншот

Як і задумували автори, ланцюг простягнувся від Софійської площі в Києві до парку Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Сімферополі. Водночас він 5 разів символічно перетнув Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

21 січня 1990 року українці збудували один із найбільших живих ланцюгів в історії – "Українську хвилю". Тоді понад мільйон людей вийшли між Києвом та Івано-Франківськом, щоб відсвяткувати 71 річницю Соборності України,

– нагадали організатори.

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