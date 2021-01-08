Розмір компенсацій сім'ям загиблих внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані залежить від декількох факторів. Зокрема, і від результатів розслідування.

Що відомо про виплати

В кінці грудня 2020 року Іран запропонував виплатити по 150 тисяч доларів родичам жертв, однак ця сума не є погодженою. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у коментарі "РБК-Україна".

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Принцип переговорного процесу – нічого не узгоджено, поки не узгоджено все,

– заявив він.

Заступник міністра додав, що розмір виплат залежить від декількох факторів, зокрема:

від результатів розслідування і розуміння справжніх причин катастрофи;

від готовності Ірану йти на співпрацю;

від міжнародної практики.

Україна може звернутися до суду

Якщо переговори зайдуть у глухий кут, зазначив Єнін, то цілком ймовірно, що Україна звернеться до міжнародних судів, після відповідного рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Мова може йти про Міжнародний суд ООН.