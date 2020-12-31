Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що вибуховий пристрій підклали не лише під двері квартири його матері у Рівному, а і під двері батьків його дружини. Останні мешкають на Борщагівці в Києві.

Докладніше про інцидент

Як повідомив активіст–антикорупціонер, це сталося у 9-поверхівці. І всі 9 поверхів поліція евакуювала. На місці також працювали вибухотехніки. Про це Шабунін написав у фейсбуці.

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Немає значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі. Зробити це їм дозволила неспроможність керівництва держави покарати замовників сотень нападів на активістів. Наприклад, нацполіція Авакова за пів року так і не спромоглася знайти хоча би виконавців підпалу мого будинку. Про замовників годі й говорити,

– наголосив Шабунін.

Також він розповів, що чекає на офіційне повідомлення від поліції.

Де могли підкласти вибухівку

Додамо, що наразі в поліції ще не прокоментували інцидент. Щоправда, ресурс "Київ оперативний" повідомив, що на Якуба Коласа, 23 (це район Борщагівка) на одному із поверхів знайдено гранати. У підсумку всіх мешканців вивели з будинку.

На місці працюють вибухотехніки, правоохоронці, бійці ДСНС та лікарі швидкої.

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Наприкінці липня невідомі підпалили його будинок. Тоді там перебували батьки його дружин. Їх врятувала сусідка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Втім, активіст не погоджується з такою кваліфікацією. Він наполягає, що це був замах на вбивство.