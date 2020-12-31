Вибуховий пристрій підклали ще й під дверима батьків дружини Шабуніна
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що вибуховий пристрій підклали не лише під двері квартири його матері у Рівному, а і під двері батьків його дружини. Останні мешкають на Борщагівці в Києві.
Докладніше про інцидент
Як повідомив активіст–антикорупціонер, це сталося у 9-поверхівці. І всі 9 поверхів поліція евакуювала. На місці також працювали вибухотехніки. Про це Шабунін написав у фейсбуці.
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Немає значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі. Зробити це їм дозволила неспроможність керівництва держави покарати замовників сотень нападів на активістів. Наприклад, нацполіція Авакова за пів року так і не спромоглася знайти хоча би виконавців підпалу мого будинку. Про замовників годі й говорити,
– наголосив Шабунін.
Також він розповів, що чекає на офіційне повідомлення від поліції.
Де могли підкласти вибухівку
Додамо, що наразі в поліції ще не прокоментували інцидент. Щоправда, ресурс "Київ оперативний" повідомив, що на Якуба Коласа, 23 (це район Борщагівка) на одному із поверхів знайдено гранати. У підсумку всіх мешканців вивели з будинку.
На місці працюють вибухотехніки, правоохоронці, бійці ДСНС та лікарі швидкої.
Актуально Маму збирались вбити, очевидно, що це "привіт" мені, – Шабунін
Попередні напади на Віталія Шабуніна: головне
- Наприкінці липня невідомі підпалили його будинок. Тоді там перебували батьки його дружин. Їх врятувала сусідка.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Втім, активіст не погоджується з такою кваліфікацією. Він наполягає, що це був замах на вбивство.
- Ще один інцидент трапився напередодні, 30 грудня. Предмети, схожі на гранати, виявили під дверима квартири матері Шабуніна. Вона живе в Рівному.
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