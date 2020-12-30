У Рівному ввечері 30 грудня виявили вибухівку під дверима квартири матері антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Раніше невідомі підпалили будинок, де були батьки його дружини.

Правоохоронці встановлюють особу або осіб, які можуть бути причетними до закладання саморобного вибухового пристрою. Про це повідомила Національна поліція.

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Інформація про виявлену вибухівку надійшла до поліції о 21:20 30 грудня. На місце негайно виїхали вибухотехніки й слідчо-оперативна група.

Вибухівка складається з двох гранат і чорної коробки. Правоохоронці намагаються встановити не лише причетних до цього інциденту, а й їхні мотиви.

Сам Віталій Шабунін на момент публікації новини жодним чином її не прокоментував. Та важливо, що це вже другий протягом року замах на сім'ю активіста.

Що відомо про попередній замах на рідних Шабуніна: