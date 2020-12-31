Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що вибухівка під дверима його мами – це залякування для нього. Той, хто за цим стоїть, впевнений у власній безкарності.

Правоохоронна система неспроможна забезпечити елементарну безпеку своїх громадян. Про це Віталій Шабунін написав на своїй фейсбук-сторінці.

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"Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує Нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить", – сказав він.

Шабунін впевнений, що цьому сприяла неспроможність, корумпованість чи держзрада міністра МВС, генпрокурора, голови СБУ і судової шобли.

Всі разом вони так і не спромоглися покарати жодного замовника нападів на активістів. В тисячах випадків насильства проти українців ситуація аналогічна,

– наголосив голова Центру протидії корупції.

Також додав: "Не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі, – зробити це їм дозволила неспроможність держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів".

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