Маму збирались вбити, очевидно, що це "привіт" мені, – Шабунін
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що вибухівка під дверима його мами – це залякування для нього. Той, хто за цим стоїть, впевнений у власній безкарності.
Правоохоронна система неспроможна забезпечити елементарну безпеку своїх громадян. Про це Віталій Шабунін написав на своїй фейсбук-сторінці.
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"Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує Нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить", – сказав він.
Шабунін впевнений, що цьому сприяла неспроможність, корумпованість чи держзрада міністра МВС, генпрокурора, голови СБУ і судової шобли.
Всі разом вони так і не спромоглися покарати жодного замовника нападів на активістів. В тисячах випадків насильства проти українців ситуація аналогічна,
– наголосив голова Центру протидії корупції.
Також додав: "Не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі, – зробити це їм дозволила неспроможність держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів".
Замахи на рідних Шабуніна: що відомо
- 30 грудня біля квартири матері Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.
- Раніше 23 липня невідомі підпалили будинок, де були батьки дружини антикорупціонера.
- Згодом експертиза показала, що пожежа в будинку була нічим іншим, як умисним підпалом.
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