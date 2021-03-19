Вибухи в Балаклії: ексмайору ЗСУ оголосили підозру
У справі про вибухи в Балаклії Харківської області оголосили підозру ексмайору Збройних сил України. Трагедія сталась на території військової частини у 2019 році.
Про підозру чоловіку повідомили 17 березня.
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Що відомо про підозру
Слідство стверджує, що 15 листопада 2019 року вибухи стались через недбале ставлення офіцера до служби.
Це підтвердили проведені експертизи. Тому тепер вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування й надалі триває.
Вибухи на складах в Балаклії: що треба знати
- Вперше боєприпаси на складах вибухнули в березні 2017 році. Це сталось після пожежі на арсеналі. Тоді загинули 2 жінки, а сотні будинків були пошкоджені чи зруйновані.
- У травні 2018 року на арсеналі знову спалахнула пожежа через займання трави. Вогонь перейшов до військових складів і стався вибух.
- У листопаді 2019 року на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами проходила планова утилізація. Тоді пролунали щонайменше 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.
- На жаль, 3 військовослужбовців загинули та ще 4 отримали поранення.
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