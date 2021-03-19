У справі про вибухи в Балаклії Харківської області оголосили підозру ексмайору Збройних сил України. Трагедія сталась на території військової частини у 2019 році.

Про підозру чоловіку повідомили 17 березня.

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Що відомо про підозру

Слідство стверджує, що 15 листопада 2019 року вибухи стались через недбале ставлення офіцера до служби.

Це підтвердили проведені експертизи. Тому тепер вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування й надалі триває.

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