Спеціалізована прокуратура завершила розслідування вибухів на складі під Маріуполем. Відтак колишнього командира однієї з військових частин судитимуть за недбале ставлення до військової служби.

Прокурори з'ясували: в умовах особливого періоду, військовий проявив недбале ставлення, що заподіяло тяжкі наслідки. Відповідний обвинувальний акт вже направили до суду.

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Вибухи під Маріуполем: в чому провина військового

За даними слідства, колишній командир військової частини:

не забезпечив належний стан протипожежної безпеки,

не організував покіс сухої трави,

не зробив облаштування мінералізованої смуги з очищеного ґрунту. Вона могла б запобігти та унеможливити розповсюдження вогню.

Через неналежне виконання військовим своїх обов’язків вогонь під час пожежі перекинувся на територію артскладу військової частини.



Склад був оточений господарськими землями

Вибухи на артскладі під Маріуполем: що відомо