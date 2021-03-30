Вибухи на артскладі під Маріуполем: екскомандира судитимуть за недбальство
Спеціалізована прокуратура завершила розслідування вибухів на складі під Маріуполем. Відтак колишнього командира однієї з військових частин судитимуть за недбале ставлення до військової служби.
Джерело:Офіс генпрокурора
Прокурори з'ясували: в умовах особливого періоду, військовий проявив недбале ставлення, що заподіяло тяжкі наслідки. Відповідний обвинувальний акт вже направили до суду.
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Вибухи під Маріуполем: в чому провина військового
За даними слідства, колишній командир військової частини:
- не забезпечив належний стан протипожежної безпеки,
- не організував покіс сухої трави,
- не зробив облаштування мінералізованої смуги з очищеного ґрунту. Вона могла б запобігти та унеможливити розповсюдження вогню.
Через неналежне виконання військовим своїх обов’язків вогонь під час пожежі перекинувся на територію артскладу військової частини.
Склад був оточений господарськими землями
Вибухи на артскладі під Маріуполем: що відомо
- 22 вересня 2017 року на складі зі зброєю на території військової частини поблизу села Новоянісоль сталась пожежа.
- Після займання і поширення вогню почали вибухати боєприпаси, що були на складі.
- Пожежа виникла на сільськогосподарському полі і перекинулась на територію складу.
- Пожежу вдалось загасити, а піротехніки невдовзі розмінували територію навколо складу.
- Через вибухи ніхто не постраждав.
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