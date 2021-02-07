Вибух у торговому центрі пролунав у Чернівцях: що відомо – фото

7 лютого 2021 , 10:52
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Джерело:

Управління Нацполіції у Чернівецькій області

У Чернівцях у торгову центрі "Майдан" пролунав вибух. Інцидент трапився в одному з ресторанів на третьому поверсі вранці 7 лютого.

В результаті вибуху розбито вікна та пошкоджено приміщення, а саме частину коридору торгового центру. Люди, на щастя, не постраждали.

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Наслідки вибуху у ТЦ "Майдан" у Чернівцях / Фото пресслужби Нацполіції у Чернівецькій області

Докладніше про вибух у Чернівцях

  • У поліції з посиланням на головного інженера закладу кажуть, що вибух пролунав у складському приміщенні ресторану. Причина – невідома.
  • У соцмережах пишуть, що усередині приміщення вибухнув балон із газом.
  • Правоохоронці уточнили, що інцидент стався приблизно о 8:30 ранку. В цей час у ресторані вже були відвідувачі. Усіх евакуювали.
  • Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС і газової служби.
  • ТЦ "Майдан" розташовується на вулиці Героїв Майдану, 71.

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